Pana luni, 15 mai, la ora 10:00, judecatorii Curții Constituționale au anunțat o pauza, in dosarul care vizeaza verificarea constituționalitații Partidului „ȘOR”. Asta dupa ce avocații formațiunii politice au solicitat ca sa fie acceptate niște probe video, pe care le-au pregatit in sensul combaterii argumentelor aduse data trecuta de avocații Guvernului. Reprezentanții Executivului au acuzat formațiunea de instigare la ura și violența in timpul protestelor, pe care le-au desfașurat, și au cerut declararea partidului – drept unul neconstituțional, scrie Deschide.md. De cealalta parte, avocații…