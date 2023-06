Stiri pe aceeasi tema

- Cu viata mea apar viata Zeci de elevi de liceu si gimnaziu au participat, astazi, la etapa judeteana a concursului Cu viata mea apar viata. Este vorba despre elevi din patru cercuri de gimnaziu si alte trei de liceu., informeaza ISU Constanta. Concursul a constatat in sustinerea unei probe teoretice…

- Kylian Mbappe, Neymar și legenda braziliana Ronaldo se numara printre cei care și-au aratat sprijinul pentru Vinicius Junior intr-o noua controversa iscata de manifestarile de rasism din La Liga.Atacantul lui Real Madrid a fost supus la mai multe insulte josnice din tribune in timpul unui meci din…

- Valencia primește diseara, de la ora 20:30, vizita celor de la Villarreal, intr-o partida din runda cu numarul 33 din La Liga. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 3 și Orange Sport 3. Valencia vine dupa o infrangere la limita, scor 1-2, suferita pe terenul celor de la Cadiz.…

- Echipa spaniola FC Barcelona a terminat la egalitate duminica, in deplasare, cu formatia Getafe, in etapa a 29-a din La Liga, potrivit news.ro.Pe stadionul Coliseum Alfonso Perez, Getafe a avut prima ocazie a meciului, prin El Haddadi. Catalanii au preluat apoi controlul jocului, iar Raphinha si…

- Echipa spaniola FC Barcelona a invins sambata, in deplasare, pe Elche, scor 4-0, in etapa a 27-a din La Liga. Barcelona s-a impus prin dubla lui Robert Lewandowski, din minutele 20 si 66, si prin reusitele lui Ansu Fati (min. 56) si Ferran Torres (min. 70), anunța news.ro.In clasament FC Barcelona…

- Barcelona – Real Madrid 2-1. Catalanii au castigat „El Clasico” si s-au distantat la 12 puncte in fruntea clasamentului, cu 12 etape inaintea finalului de campionat. Franck Kessie a marcat golul care poate aduce titlul pentru echipa lui Xavi in al doilea minut al prelungirilor. In Italia, Juventus a…

- Xavi a avut prima reactie dupa Barcelona – Real Madrid, scor 2-1, din etapa a 26-a din La Liga. Catalanii au facut un pas urias in lupta pentru titlu dupa ce si-au invins, in prelungiri, marea rivala. Franck Kessie a declansat nebunia pe Camp Nou, cu golul marcat in minutul 92. Din 2017, de la […] The…

- Robert Lewandowski (34 de ani), atacantul Barcelonei, s-a recuperat și a revenit la antrenamentele echipei lui Xavi. Lewandowski suferise o accidentare la bicepsul femural de la piciorul stang in timpul meciului cu Almeria, pierdut de catalani cu 0-1. A fost absent din aceasta cauza la meciurile Barcelonei…