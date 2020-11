NEBUNIE! A fost atacat un TRAMVAI în București UPDATE 11.06: Poliția Romana anunța ca un tramvai ce circula pe Șoseaua Viilor a fost lovit cu un obiect, care a spart doua geamuri ale vehiculului – traversand zona destinata calatorilor. Nicio persoana nu a fost ranita. La acest moment se efectueaza verificari in vederea stabilirii cauzelor și condițiilor in care s-a produs evenimentul, precum și pentru identificarea obiectului care a produs distrugerea. Trump NU VREA sa plece de la Casa Alba! Motivul invocat de liderul SUA Cercetarile sunt efectuate de Secția 18 Poliție, cu sprijinul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- O persoana necunoscuta a tras, vineri dimineața, in direcția unui tramvai care circula in București. Din fericire, nu au fost inregistrate victime umane, glonțul spargand doar doua geamuri. Incidentul a avut loc vineri dimineața, in jurul orei 10, pe linia de tramvai linia 7, pe direcția dinspre Șoseaua…

- Un incident a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 10, intr-un tramvai de pe linia 7, care se deplasa pe Șoseaua Viilor, catre Șoseaua Progresului. Impușcaturile au fost raportate prin apel la 112, potrivit Digi 24. Potrivit primelor informații, un barbat aflat pe trotuar a tras cu…

- In urma unui apel la 112, un calator dintr-un tramvai care circula pe Șoseaua Viilor din București a anunțat ca s-a tras ”cel puțin un foc de arma” asupra mijlocului de transport, a informat Digi24. Incidentul s-a petrecut vineri, 27 noiembrie, in jurul orei 10.00.Mai multe echipaje de poliție s-au…

