Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a inregistrat o scadere peste asteptari in luna mai, ceea ce confera noi argumente pentru ca urmatoarele majorari de dobanda ale Bancii Centrale Europene sa fie mai prudente, dupa ce majorarea agresiva a costului creditului din ultimele luni incepe sa isi faca simtite…

- Lupta Bancii Centrale Europene pentru moderarea inflatiei nu s-a incheiat si inca sunt necesare mai multe actiuni, a afirmat duminica presedintele BCE, Christine Lagarde. “Cred ca am acoperit o mare parte din traiectoria spre moderarea inflatiei si readucerea ei la tinta BCE. Inca nu am incheiat actiunile…

- Inflatia a atins nivelul de varf in Europa emergenta, Asia Centrala si Africa de Nord, dar cresterea preturilor gazelor in urmatoarea iarna va mentine presiunile pe finantele gospodariilor, conform raportului "Regional Economic Prospects", publicat marti de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, in mesajul sau adresat luni seara națiunii, ca trupele rusești țin „ostatica” centrala nucleara din Zaporojie și ca siguranța acesteia nu poate fi garantata pana cand forțele Moscovei nu parasesc zona, relateaza Reuters . Trupele rusești au ocupat…

- Este alerta maxima in Marea Britanie, dupa ce inflația atinge cote uriașe, in pofida estimarilor specialiștilor financiari. Rata anuala a inflatiei a crescut la 10,4% in februarie, a anuntat Oficiul National de Statistica. Majorarea este determinata de creșterea prețurilor la alimente și bauturi alcoolice,…

- Cresterile de preturi generalizate nu sunt un subiect de concurenta, insa daca preturile cresc intr-o anumita industrie atunci poate fi un astfel de subiect, a declarat, marti, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…