Neamţ: Tânăr reţinut de poliţişti după ce a şantajat o minoră cu poze compromiţătoare Un tanar in varsta de 19 ani a fost retinut de politisti dupa ce a santajat o minora de 14 ani, cu poze compromitatoare, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, agentul Dimitrie Mocanu.



Fapta a fost sesizata chiar de minora din localitatea Pastraveni, care a povestit ca a fost amenintata de un barbat cu postarea unor fotografii compromitatoare cu ea, pe o retea de socializare.



"In urma investigatiilor, politistii au stabilit ca la data de 6 septembrie, in urma unor conversatii telefonice, minora din Pastraveni s-ar fi intalnit cu un tanar de 19 ani, din… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

