- Astazi, 4 ianuarie, a inceput campania de vaccinare la S.J.U.Buzau. Primul medic care s-a vaccinat este șeful Sectiei Boli Infecțioase, Dr. Micu Bogdan. In total, astazi la Spitalul Județean de Urgența Buzau vor fi vaccinate 50 de cadre medicale care s-au inscris pe lista. „Vaccinarea reprezinta,…

- 2066 de cadre medicale s-au vaccinat in total in aceste prime doua zile ale campaniei de imunizare. O singura persoana a avut o reacție adversa minora, de tip alergic. Autoritațile au lansat și o pagina de internet unde cei vaccinați pot raporta eventualele probleme.

- Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 a anuntat, luni, ca dozele de vaccin din prima transa care au ramas neutilizate la cele 10 spitale de boli infectioase aflate in prima linie in lupta impotriva noului coronavirus vor fi redistribuite catre alte…

- Aproape 1000 de cadre medicale au fost vaccinate, duminica, pana la ora 18,00, la nivelul intregii tari, conform unui comunicat remis de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Numarul total de cadre medicale, din cele 10 spitale, carora li s-a administrat…

- 54 de cadre medicale s-au vaccinat impotriva COVID-19, duminica, in prima zi de campanie, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) ‘Sfantul Ioan cel Nou’ Suceava, insa numarul angajatilor care si-au exprimat acordul pentru vaccinare este scazut, potrivit coordonatorul centrului de vaccinare anti-COVID…

- Aproape 1000 de cadre medicale au fost vaccinate, duminica, pana la ora 18,00, la nivelul intregii tari, nicio persoana imunizata neprezentand efecte adverse, conform unui comunicat remis de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Potrivit sursei citate,…

- Avand in vedere debutul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, in cursul zilei de 22.12.2020, incepand cu ora 17.00, in sala Bucovina a Palatului Administrativ s-a desfașurat ședința in sistem videoconferința coordonata de domnul colonel doctor Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului Național…

- Inca 19 cadre medicale, infectate cu COVID-19. Ce sectii s-au inchis la cel mai mare spital din BaraganFocar de COVID-19 la Spitalul Judetean de Urgenta din Calarasi. 19 cadre medicale au fost depistate pozitiv la testul cu noul coronavirus. Este vorba despre 14 asistente medicale, 4 infirmiere si un…