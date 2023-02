Chamber extends to two years statutory adoption leave

Statutory adoption leave in Romania shall be extended to two years, the Chamber of Deputies decided on Tuesday as they passed a bill on adoption 251 to 2 and 13 abstentions, told Agerpres.