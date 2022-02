Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 51 de ani, din comuna Garcina, județul Neamț a fost gasita decedata in propria locuința. Din primele date, femeia prezenta leziuni pe corp, iar soțul sau este suspectat ca a ucis-o potrivit Știri de Neamț.Poliția a fost sesizata in acest caz, vineri seara. Din primele informații,…

- O femeie și-a pierdut viața, in noaptea de luni spre marți, și alte doua sunt grav ranite, dupa ce au fost atacate cu un cuțit de un barbat de 45 de ani. Tragedia a avut loc in satul Horlaceni, comuna Sendriceni, din apropiere de Dorohoi. Potrivit Antena 3, agresorul este chiar fostul soț al femeii…

- Potrivit politistilor, este vorba despre un barbat in varsta de 50 de ani, gasit spanzurat, si o femeie in varsta de 49 de ani. Fiul femeii este cel care a facut descoperirea si a anuntat politia.„In cursul acestei zile, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Pielesti au fost sesizati prin apel SNUAU 112,…

- Crima in comuna vasluiana Zorleni. O femeie de 35 de ani, mama a patru copii, a fost injunghiata in inima de fostul sot. Dupa ce a omorat-o, barbatul de 45 de ani a fugit dar a fost gasit de politisti care-l audiaza. Potrivit Ambulanței Vaslui, medicii au fost anunțați despre o femeie de 35 de […] Source

- Potrivit relatarilor martorilor, femeia in varsta de 32 de ani ar fi fost lovita cu un cuțit de mai multe ori in zona inimii si a feței chiar de fostul iubit, care ar fi pandit momentul ca ceilalți trei copii sa plece de acasa.Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic, decat sa constate…

- Ancheta a polițiștilor timișeni de la Serviciul de Investigații Criminale. Oamenii legii fac cercetari dupa ce un barbat de 65 de ani și-a injunghiat mortal soția, apoi a anunțat crima la 112.

- La data de 23 decembrie 2021, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale – Compartimentul Urmariri, impreuna cu politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, au depistat, pe raza comunei Mihalț, un barbat, de 34 de ani, din comuna Sambata de Sus, județul Brașov, posesor al unui mandat european de…

- O femeie de 75 de ani din județul Valcea a murit dupa ce a fost atacata de cainii vecinului sau. Barbatul este cel care a sunat la 112 și a cerut ajutor, iar medicii ajunși la fața locului i-au acordat ingrijiri medicale femeii, insa victima a decedat ulterior. “Ieri, 24 noiembrie a.c., polițiștii Secției…