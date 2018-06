Neamţ: Ministrul Natalia Intotero a inaugurat tabăra ARC 2018 de la Oglinzi Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a inaugurat, marti, la Oglinzi, in judetul Neamt, programul de tabere ARC, dedicat copiilor romanilor din Diaspora si comunitatile istorice din afara granitelor tarii. Ministrul Natalia Intotero a declarat ca, de-a lungul celor zece editii, au participat peste 20.000 de tineri la taberele organizate la Oglinzi si Sulina. "Sunt zece editii, in total aproximativ 20.000 de tineri, fie ca vorbim de tineri din comunitatile istorice, Diaspora, Diaspora de mobilitate. In acesti zece ani au avut posibilitatea de a veni pentru o saptamana in Romania,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

