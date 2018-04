Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, s-a intalnit, miercuri, cu militarii raniti in teatrele de operatii si care fac parte din lotul extins de sportivi care se pregatesc pentru participarea la evenimentul competitional "Invictus Games Sydney 2018", se arata intr-un comunicat de presa transmis…

- Ministrul Apararii Nationale, senatorul PSD Arad, Mihai Fifor, a marcat duminica, la Arad, cei 14 ani de cand Romania este membru NATO, in unitatea militara din Cetatea Aradului, unde, in incinta Batalionului 191 Infanterie „Radu Golescu” a avut loc ceremonia arborarii drapelelor Romaniei si NATO. „Am…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat joi, cu ocazia unei vizite la Divizia 4 Infanterie "Gemina", ca Romania este foarte atenta la evolutiile situatiei de la Marea Neagra, dupa anexarea ilegala a Crimeii de catre Federatia Rusa, si ca doreste ca aceasta problema sa fie prinsa pe…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut marti convorbiri oficiale cu omologul sau croat, Damir Krsticevic, in cadrul discutiilor fiind analizate posibilitatile de intensificare a cooperarii in domeniu dintre cele doua state. Potrivit unui comunicat al MApN, cei doi oficiali au trecut in revista…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, l-a primit luni pe ambasadorul Republicii Albania in Romania, Ilir Tepelena, context in care a evocat importanta consolidarii cooperarii bilaterale in domeniul Apararii si necesitatea continuarii efortului comun de combatere a amenintarilor la adresa securitatii…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut vineri o serie de intalniri bilaterale, in care a prezentat prioritatile Romaniei in materie de aparare, cu ocazia participarii la Conferinta de Securitate de la Munchen, informeaza un comunicat remis de MApN. Potrivit sursei citate, in cadrul intalnirii…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut miercuri o intrevedere cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Paul Brummell, informeaza MApN, intr-un comunicat transmis Agerpres. Potrivit sursei citate, agenda de discutii a inclus subiecte de actualitate…

- Mihai Fifor a anuntat ca Armata Romaniei va avea trei submarine de lupta Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat astazi, la Constanta, în cadrul unei vizite la bordul fregatei 221 „Regele Ferdinand”, ca intentioneaza sa initieze un nou program major…