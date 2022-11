Neamț în imagini / Sistem de management inteligent al traficului la Piatra Neamț Chiar daca sunt o moștenire a mandatului Dragoș Chitic, actuala administrație dovedește spirit gospodaresc și are grija de trecerile de pietoni construite dupa toate regulile generate de sistemul de management inteligent al traficului. Una dintre ele se afla in fața unui cunoscut magazin de bricolaj, unde pietonii pot sa verifice adancimea șantului in care se ajunge, cealalta, la capatul celebrei strazi care se termina in camp, unde pietonii trebuie protejați dupa ce fac o plimbare exploratorie. (M.N.) The post Neamț in imagini / Sistem de management inteligent al traficului la Piatra Neamț appeared… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

