Neamţ: În comă după ce a căzut de pe bicicletă Un barbat in virsta de 65 de ani a ajuns in coma la spital, luni, 13 iulie, dupa ce a cazut de pe o bicicleta. “Din primele cercetari efectuate de polițiști a reieșit ca, in timp ce un barbat de 65 de ani, din Botești, conducea o bicicleta pe strada Humariei, drumul fiind in panta, […] Articolul Neamt: In coma dupa ce a cazut de pe bicicleta apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

