- Un tinar in virsta de 17 ani, acuzat ca a incendiat, pe 9 martie, anexa unei biserici din Tirgu Neamt, a fost retinut de politistii nemteni. “Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției orașului Tirgu Neamț au identificat și reținut un tinar de 17 ani, banuit de comiterea infracțiunii de…

- O femeie de 34 de ani si un barbat 38 de ani, banuiti ca prin amenintare ar fi dorit sa determine doua persoane sa-si retraga declaratiile date intr-un dosar penal, au fost incatusati de politisti. “La data de 20 februarie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Gircina au identificat și reținut…

- Un tinar in virsta de 31 de ani, care a urcat la volan desi avea permisul suspendat si mai consumase si bauturi alcoolice s-a ales recent cu catuse. “La data de 17 februarie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Sagna au depistat in trafic un barbat, de 31 de ani, in timp ce conducea […]…

- Un barbat in virsta de 32 de ani, din Dulcesti, care a agresat o persoana cu care a avut un conflict izbucnit spontan pe un tapsan din localitate, a fost identificat si incatusat de politisti. “La data de 10 februarie, polițiștii Secției de Poliție Rurala Dulcești au fost sesizați de catre un barbat…

- O femeie in virsta de 49 de ani, din Dragomiresti, a fost data disparuta de mama ei, pe 10 februarie, politistii facind apel la nemteni in incercarea de a-i da de urma. “Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale și cei din cadrul Secției de Poliție Rurala Ștefan cel Mare continua activitațile…

- Un barbat in virsta de 52 de ani, din Borca, a fost gasit decedat, pe 21 ianuarie, in garajul din curtea unei locuinte din localitatea mentionata. Politistii au demarat o ancheta pentru a elucida circumstantele in care s-a produs decesul. “La data de 21 ianuarie, in jurul orei 06.30, polițiștii din…

- In perioada Sarbatorilor, unii nemteni nu au mai tinut cont de lege si au urcat la volan dupa ce au baut sau dupa ce au consumat droguri, ori pur si simplu “uitind” ca au permisul de conducere suspendat. “La data de 31 decembrie 2019, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Ion Creanga au depistat…

- O gospodarie din Sabaoani a fost cuprinsa de flacari, joi seara, 19 decembrie, din cauza unui mijloc de iluminat lasat sub tensiune. O femeie de 30 de ani a primit ingrijiri medicale, dar a refuzat transportul la spital, iar o femeie de 64 de ani a fost preluata si transportata la o unitate sanitara…