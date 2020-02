Neamţ: EXCLUSIVITATE În culisele ApaServ cu ex-directorul Angheluţă ■ „ApaServ a fost sub toate guvernarile o minge de ping-pong intre PSD si PNL“, spune fostul director ■ situatia financiara grava este cauzata de imprumuturilor bancare si de cofinatarea proiectelor europene ■ „Lucrurile au scapat de sub control si au fost duse, intentionat, intr-o zona politica“, spune despre problema apei la Roman ■ Vlad […] Articolul Neamt: EXCLUSIVITATE In culisele ApaServ cu ex-directorul Angheluta apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

