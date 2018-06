Stiri pe aceeasi tema

- DEFINITIV…Condamnat initial la 2 ani si doua luni de inchisoare, Dima Arun Vasilica scapa cu cateva luni detentie mai putin dupa judecarea apelului la Iasi. Astfel, magistratii Curtii de Apel Iasi au decis sa-l trimita un an si 10 luni la inchisoare pe Dima Arun Vasilica si sa-l oblige sa achite cheltuielile…

- Autorul triplei tentative de omor din comuna Agapia a fost prins de politisti, joi dimineata, in apropierea locuintei sale, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Neamt, Robert Costan. Barbatul in varsta de 43 ani, care a fugit in urma cu trei zile,…

- Politistii vor relua, marti dimineata, cautarile in cazul unui barbat de 43 de ani, din Agapia, care si-a injunghiat luni sotia si socrii, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Neamt, Robert Costan. Acesta a precizat ca, pe parcursul noptii,…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Nicusor Constantinescu, a fost condamnat, vineri, la 8 ani de inchisoare cu executare intr-un dosar cu un prejudiciu estimat la peste 8 milioane de euro. Decizia nu este definitiva.