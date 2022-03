Neamt: Anexa gospodareasca in flacari! Posibilitate de propagare la un punct de trasformare si la fondul forestier

Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic incendiu a izbucnit astazi la o anexa gospodareasca(șura) din localitatea Rogojești, comuna Mihaileni, jud Botoșani. Au intervanit la fața locului pompierii militari ai Garzii de Intervenție Siret cu doua autospeciale de stingere. La sosirea echipajelor incendiul se manifesta la o anexa…

- Incendiu in localitatea Brodina, 12.02.2022, ora anuntarii la 112 ndash; 11:42 Militarii Garzii de Interventie Vicovu de Sus, impreuna cu lucratori ai Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Brodina, au intervenit cu trei autospeciale de stingere si o ambulanta SMURD B2, pentru localizarea si…

- Incendiu anexa centrala termica casa de locuit, strada Baltagului din oras Roznov, judetul Neamt In aceasta dimineata, in jurul orei 09:17, pompierii au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu produs la o anexa gospodareasca situata pe strada Baltagului, in orasul Roznov. La locul…

- Aseara, prin apel la 112, in jurul orei 19:15 pompierii au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu produs la o anexa gospodareasca in localitatea Poiana din comuna Grinties. La locul solicitarii s au deplasat pompierii militari cu doua autospeciale de stingere si o ambulanta SMURD…

- Incendiu, vineri, in Calea Șagului din Timișoara. Pompierii militari au fost chemați sa intervina dupa ce acoperișul unei case a fost cuprins de flacari. Focul s-a extins și la o anexa in care erau depozitate lemne.

- In data de 1 ianuarie 2022, in jurul orei 00:15, prin apel la 112, pompierii din cadrul ISU Neamt au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu produs la o casa din localitatea Paraul Pantei, comuna Borca.La locul solicitarii s au deplasat pompierii voluntari din cadrul SVSU Borca cu…

- Pompierii militari din Alba Iulia au intervenit astazi, 30 decembrie 2021, pe strada Mureșului, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca. Incendiul a izbucnit la acoperișul unei anexe, care ulterior s-a extins la acoperișul casei de locuit. Suprafața afectata este de aproximativ…

- INCENDIU la o anexa gospodareasca din Șard. Focul a cuprins camera centrale termice. Pompierii intervin cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit sambata noaptea in localitatea Șard din comuna Ighiu. Camera unei centrale termice pe lemne a luat foc. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de Pompieri Alba…