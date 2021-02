Neamț: Accident mortal la Săvinești. Șoferul vinovat a fugit Un accident mortal a avut loc in aseara in comuna Savinești. Șoferul vinovat a fugit de la fața locului. Din cercetarile preliminare efectuate de polițiștii Serviciului Rutier Neamț a reieșit ca, un barbat de 50 de ani, din Savinești, a fost surprins și accidentat de conducatorul unui autoturism in timp ce se deplasa pe DN 15, in localitatea Savinești. In urma impactului a rezultat decesul barbatului in cauza. Imediat dupa producerea evenimentului rutier, conducatorul auto a parasit locul accidentului. In urma investigațiilor efectuate cu operativitate de polițiștii rutieri, a fost identificat… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

