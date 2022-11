Stiri pe aceeasi tema

- Cardul european pentru tineri, care le va oferi acces la evenimente, reduceri pentru transport, cazare sau diverse manifestari culturale la nivel european, va fi lansat in Romania in scurt timp, a anuntat joi, ministrul Gabriela Firea.

- Potrivit raportului din acest an al Comisiei Europene privind trendurile de taxare la nivelul Uniunii Europene, Romania a colectat in anul 2020 la bugetul de stat venituri in valoare de 26,3% din PIB, alcatuite din impozitele directe, indirecte, precum și din contribuțiile sociale, indicator ce o plaseaza…

- Constructii ilegale amplasate in albia Dunarii au fost descoperite de catre autoritatile din Romania in timpul unei actiuni desfasurate la nivel european, la care au participat toate cele 10 state riverane fluviului Dunarea. In cadrul actiunii organizate simultan in cele zece tari, au fost constatate…

- Banca Mondiala a majorat puternic prognoza de crestere economica pentru Romania in acest an, estimand un avans economic de 4,6- in 2022, comparativ cu estimarea de 2,9- din iunie si de numai 1,9- din aprilie, arata raportul „Europe and Central Asia Economic Update", lansat marti. Prognoza este mai optimista…

- Formatia britanica Depeche Mode revine la Bucuresti pe 26 iulie 2023. Concertul face parte din turneul mondial „Memento Mori" si va avea loc la Arena Nationala, in cadrul unul eveniment organizat de Emagic. Biletele vor fi disponibile incepand de vineri, 7 octombrie, ora 10:00, la bilete.emagic.ro si…

- Ukraine is grateful to Romania for the significant assistance provided since the first day of the war, declared on Wednesday evening the ambassador of Ukraine in Bucharest, Igor Prokopciuk, during the ceremony organized on the occasion of his country's National Day, affirming Kyiv's commitment to…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, miercuri, la Forumul Studentilor Romani de Pretutindeni, ca, in acest moment, cercetarea stiintifica in Romania are parte de o finantare “insignifianta”. El a sustinut ca, dupa adoptarea legilor Educatiei, Guvernul va asigura bugetul necesar implementarii acestora.…