Stiri pe aceeasi tema

- Farul și FCSB se intalnesc duminica, la Ovidiu, in meciul care poate decide campioana . Daca „marinarii” nu inving, deznodamantul se amana pentru ultima etapa. Victoria cu FCSB o face pe Farul campioana pentru a doua oara in istorie. In acest scenariu, trupa de la malul marii va reprezenta Romania in…

- Africanul Basilio Ndong, absent in precedentele doua etape, din cauza unui hematom, e din nou la dispoziția lui Eugen Neagoe. El ar putea reveni pe un post, fundaș stanga, ce in acest sezon parca a fost blestemat. Cu excepția lui Badelj, soluția de avarie pentru 2 meciuri, toți care au jucat acolo s-au…

- Rapid se intoarce in fața propriilor suporteri, dupa rușinea abisala din etapa trecuta cu Farul, 2-7. Meciul cu Sepsi e programat de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi, Orange și Prima Sport. Rapid pastreaza șanse bune la locul 4, poziție care poate duce in Conference League,…

- Eugen Neagoe a precizat ca nu este interesat de faptul ca adversara de duminica, CFR Cluj, ar putea iesi din carti in privinta castigarii campionatului in cazul in care Universitatea Craiova va invinge

- Eugen Neagoe (55 de ani), antrenorul CS Universitații Craiova, a prefațat partida de duminica seara, contra lui CFR Cluj, din play-off-ul Superligii. CFR Cluj - CS Universitatea Craiova are loc duminica, 7 mai, de la 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Viorel Moldovan a analizat derby-ul dintre Universitatea Craiova și FCSB, caștigat de formația roș-albastra cu 2-1. Fostul atacant a comparat evoluția trupei lui Elias Charalambous din meciul de pe „Oblemenco” cu cea din meciul pierdut cu Rapid (0-1) și spune ca echipa roș-albastra a reușit sa caștige…

- Farul Constanța și Universitatea Craiova se intalnesc in etapa cu numarul 3 din play-off-ul SuperLigii. Fara succes in acest play-off, echipa lui Eugen Neagoe viseaza sa relanseze lupta pentru titlu cu un potențial succes la Ovidiu. Meciul este LiveBlog pe HotNews.ro și in direct pe Digi Sport 1, Orange…

- Gica Hagi a prefațat duelul dintre Farul și CS Universitatea Craiova, din etapa a 3-a din play-off-ul Ligii 1. Farul - CSU Craiova se joaca sambata, de la ora 20:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, DigiSport și OrangeSport In conferința de presa susținuta azi, Gica Hagi a…