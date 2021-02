Stiri pe aceeasi tema

- Din primele informații, se pare ca Toni Grecu ar fi fost internat in spital la patru zile dupa ce a inceput sa acuze simptome specifice infectarii cu COVID-19, spun surse medicale, citate de Realitatea PLUS.Potrivit acelorasi surse, simptomele artistului sunt usoare, Toni Grecu simtindu-se destul de…

- Liviu Varciu a facut noi declarații despre starea sa de sanatate, dupa ce a fost diagnosticat cu noul coronavirus. Chinul prin care a trecut din cauza COVID-19: „Aceasta boala m-a distrus pe interior”. Liviu Varciu, noi declarații despre starea sa de sanatate. „Nu e o simpla raceala” Liviu Varciu s-a…

- Dovada faptului ca noul coronavirus nu iarta pe nimeni! Gheorghe Turda a fost infectat cu COVID-19! Care este starea de sanatate a artistului? De unde a contactat virusul ucigaș interpretul de muzica populara?

- Familia lui Florin Salam a fost greu incercata in ultima perioada. In urma cu mai mulți ani de zile soția manelistului a murit din cauza unei boli grave, iar in urma cu doar cateva luni și fratele cantarețului s-a stins din viața. In toți acești ani și fiul lui a suferit de aceeași boala ca a mamei…

- Fostul acționar al lui Dinamo a dezmințit informațiile aparute in presa potrivit carora s-ar afla internat in stare grava la spital. „Sunt acasa, sunt asimptomatic”, a declarat Borcea, pentru Libertatea.Cristi Borcea și fiul sau cel mare, Patrick, s-au infectat cu COVID-19. Informația a fost confirmata…

- Codrin Stefanescu a anuntat, luni, pe Facebook, ca a discutat cu Liviu Dragnea, care este infectat cu noul coronavirus.Fostul lider PSD l-a rugat sa transmita tuturor ca starea acestuia de sanatate nu s-a agravat.

- Realizatorul tv Victor Ciutacu a Povestit in direct la Romania TV felul in care s-a infectat cu Covid-19 și modul in care virusul i s-a schimbat viața. Ciutacu a povestit ca a contactat virusul in ciuda masurilor de precauție pe care și le-a luat. „Ma simt cat se poate de decent pentru stadiul…

- Reintors acasa dupa trei saptamani in care a stat internat la reanimare, cofirmat cu coronavirus, Nicolae Botgros a declarat ca momentele petrecute la spital au fost ca si cum ar fi fost in iad.