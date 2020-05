Nea Măricel, faţă cu reacţiunea din PSD Aicea, zice-se ca moldovenii, reprezentati de cel mic la stat dar mare la sfat, adica Buzatu de la Vaslui (cel in alb) si Oprisan (ala in trening de cocalar), i-ar fi sugerat zice-se lui Ciolacu sa nu mai candideze la congresul ce vine, ca Moldova nu-l sustine. Nu stim de ce, dar din ce vedem noi aicea, Maricel al nostru de la Iasi, cum sta el asa intr-o margine, parca iar il simtim ca joaca la doua capete, asa cum a facut el dintotdeauna. Si tot dintotdeauna, asa, (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul județean sucevean Dan Cusnir (PSD) sustine ca in PNL este o lupta pentru putere careia i-a cazut victima Gheorghe Flutur, președinte al Consiliului Județean Suceava si membru PNL, si ca ar fi implicati inclusiv Ludovic Orban si Nelu Tataru. Totul, in contextul in care Suceava este orasul…

- Intalnirea celor mai importanți pesediști din Moldova cu cei din conducerea centrala a partidului a fost una care se poate dovedi importanta pentru perioada viitoare a vieții politice romanești. Ce s-a discuta cu ușile inchise este de presupus doar. Oficial, președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu a…

- Imaginea a fost postata pe pagina sa de Facebook chiar de presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu. In imagine apar: Maricel Popa (Iasi), Ionel Arsene (Nemt), secretarul general PSD Paul Stanescu (Olt), Marian Oprisan (Vrancea), Dumitru Buzatu (Vaslui) alaturi de alti sase lideri ai partidului…

- [caption id="attachment_29246" align="alignleft" width="392"] Imagine: facebook.com[/caption] Acum 30 de ani, la 6 mai 1990, in cadrul actiunii Podul de Flori de pe Prut, peste un milion de romani au trecut de o parte si de alta a Prutului fara pașapoarte și vize si au sarbatorit revederea cu rudele,…

- [caption id="attachment_29246" align="alignleft" width="392"] Imagine: facebook.com[/caption] Acum 30 de ani, la 6 mai 1990, in cadrul actiunii Podul de Flori de pe Prut, peste un milion de romani au trecut de o parte si de alta a Prutului fara pașapoarte și vize si au sarbatorit revederea cu rudele,…

- INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 30 martie, ora 22 – 02 aprilie, ora 10; Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, precipitatii mixte, intensificari ale vantului, bruma; Zone afectate: Suceava, Neamț, Bacau, Vrancea, Botoșani, Iași, Vaslui și Galați Vremea va deveni deosebit de rece…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod Galben nowcasting de intesificari ale vantului, valabila luni dimințea, intre orele 9.00 și 13.00, pentru mai multe județe din Moldova.Zonele vizate de atenționare sunt: Bacau (zona joasa), Botosani, Suceava (zona joasa),…

- VERNISAJ… PE FACEBOOK… Muzeul „Vasile Parvan” va organiza o noua expozitie cu tematica arheologica in colaborare cu Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal National „Moldova” Iasi, Muzeul Judetean „Stefan cel Mare” Vaslui, Muzeul Bucovinei Suceava si Liceul Teoretic „Ion Neculce”…