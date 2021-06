NE VOM TOPI: Meteorologii anunță temperaturi de 33 de grade Celsius CHIȘINAU, 29 iun. Sputnik. Meteorologii au prelungit Codul Galben de canicula. Acesta va fi valabil pe parcursul zilei de maine, pe intreg teritoriul țarii. Astfel, dupa orele amiezii, temperatura maxima a aerului va atinge valori de 33 de grade Celsius. RISCURI: Risc de afectare a starii de sanatate a populatiei (lesinuri, crize de hipertensiune, insolatii, arsuri, deshidratari), indeosebi a celor din grupele de risc major (copiii, varstnicii, bolnavii cu afectiuni cronice, in special cardiace si respiratorii); Afectarea capacitatii de munca; Vestejirea, uscarea, ingalbenirea… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

