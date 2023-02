Ne pleacă valorile, am rămas fără aitiști și proxeneți 1. Nici socialismul vechi, nici socialismul userist n-au nicio șansa in lumea noastra adunata și inmulțita din scaderi, imparțiri și inegalitați. Cum sa fim toți la fel? Deștepții provoaca mutații ale virusului ca sa vanda un nou vaccin, iar tampitozaurii vorbesc despre Teoria Conspirației. Remarc un lucru bun. Din ce in ce mai puțini […] The post Ne pleaca valorile, am ramas fara aitiști și proxeneți first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

