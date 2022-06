Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 22-a ediție a celei mai vechi competiții de acest gen din Europa a reunit la start modele reprezentative din clasele off-road, SUV si crossover. Trendul, reconfirmat și in acest an, este al trecerii accentuate catre sistemele de propulsie hibrid, inclusiv la modelele cu performanțe in teren…

- Elena Udrea ii cere ministrului Justiției, Catalin Predoiu, sa reacționeze instituțional in cazul sau. Printr-o postare pe Facebook, Udrea – reținuta acum in arestul poliției din Bulgaria, ii cere lui Predoiu sa acționeze ca ministru și membru CSM. Udrea iși incheie postarea amintindu-i de colaborarea…

- Doi jurnalisti romani care se aflau in Transnistria au fost retinuti de fortele de securitate din regiune, fiind eliberati in urma demersurilor facute de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), se arata intr-un comunicat al instituției. Incidentul a avut loc in data de 10 mai, cand cei doi n-au mai putut…

- Aceasta zi va fi marcata și anul acesta, la Targoviște, data de 9 Mai fiind o zi importanta pentru Uniunea Europeana, constituita in 1954 și, in egala masura, și pentru Romania, care din 2007 este membra cu drepturi depline.Astfel, luni, 9 mai, incepand cu ora 13:00, Piața Tricolorului va fi animata,…

- Administratia publica locala din Ramnicu Valcea are in vedere un proiect prin care apa geotermala sa poata fi adusa ca agent termic in municipiu, printr-o conducta speciala supraterana, de la 20 de kilometri departare.

- Un val de aer polar va cuprinde Europa. Meteorologii au emis mai multe alerte meteo cod galben și cod portocaliu de vant. Vremea se va raci brusc, iar in unele zone va fi vant puternic, cantitați insemnate de apa și chiar ninsori. In Germania, dar și pe coasta Poloniei meteorologii au emis cod roșu…

- ”In cadrul licitatiei pentru un proiect cu panouri solare plutitoare in Portugalia, EDP Renewables (Euronext: EDPR), al patrulea cel mai mare producator de energie din surse regenerabile din lume si cu proiecte de energie regenerabila in Romania, a castigat licitatia pentru conectarea la reteaua din…

- Reprezentanților R.A. Aeroportul Iași au avut, saptamana aceasta, o intalnire cu Jozsef Varadi, CEO al companiei Wizz Air, prezent pentru prima data in capitala Moldovei, pentru o serie de discuții despre perspectivele de dezvoltare a bazei din Iași. Chiar daca restricțiile impuse de pandemie au afectat…