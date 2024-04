Stiri pe aceeasi tema

- Cu aproximativ o ora inainte de startul partidei dintre UTA și Hermannstadt, știm primul unsprezece pe care va miza Mircea Rednic impotriva formației FC Hermannstadt.... The post Știm primul unsprezece contra celor de la Hermannstadt. Trif și Vulturar, titulari appeared first on Special Arad · ultimele…

- Comunicat IPJ Arad. Polițiștii Secției 2 Rurala Arad cerceteaza un barbat de 44 de ani, din Pecica, care, la data de 31 martie a.c., și-ar... The post Weekend presarat cu violența in familie. Ordine de protecție provizorii, emise pe numele a doi aradeni appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Comunicat Jandarmeria Arad. Ieri, 20 martie a.c. in jurul orei 14.00, pe timpul executarii misiunii de menținere a ordinii publice in municipiul Arad, echipajul de... The post Prețul unei prietenii la Arad: un telefon. Jandarmii aradeni, chemați la Atrium Mall appeared first on Special Arad · ultimele…

- Informare SCJU Arad. Intervenție deosebit de dificila, astazi, in Blocul Operator al Secției Clinice Obstetrica-Ginecologie, pentru extirparea unei tumori, voluminoase, la ovar! O echipa alcatuita... The post Tumoare de 2,7 kg, extirpata de medicii aradeni appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Acțiune la nivel județean, 9 martie, sub coordonarea Serviciului Rutier, pentru combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere, in prima parte a zilei, activitațile avand loc... The post Polițiștii rutieri aradeni, acțiune la nivel județean appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Rapid - Hermannstadt 2-0. Marius Maldarașanu, antrenorul sibienilor, l-a criticat pe atacantul Fonseca și a acuzat lipsa de incredere a elevilor lui. Ce a declarat Marius Maldarașanu dupa Rapid - Hermannstadt „Pe faza de atac am stat foarte jos, nu am impins jocul in artac. Am avut situații bune la…

- Comunicat IPJ Arad. In urma investigațiilor efectuate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale au fost identificați 3 barbați, de 20, 21 și 33 de ani,... The post Și-au „facut” singuri cadourile de Craciun, iar polițiștii aradeni i-au arestat appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- Fermierii au protestat și astazi in zona Punctelor de Trecere a Frontierei Nadlac I și Nadlac II, traficul rutier fiind ingreunat. Zeci de utilaje –... The post Fermierii aradeni au protestat, din nou, in zona frontierelor Nadlac I și II. Circulația a fost ingreunata appeared first on Special Arad ·…