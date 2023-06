■ la 1915, in fostul județ Roman slujeau 65 de preoți ■ Protieriei Romanului ii erau arondate și parohiile Mircești, Strunga, Miclaușeni, Halaucești, Heleșteni, Mogoșești din Iași, Tupilați - Neamț, Galbeni - Bacau și Bacești - Vaslui ■ Printre documentele studiate de preotul Florin Țuscanu in arhiva Arhiepiscopiei Romanului și Bacaului se numara și unul […] Articolul „Ne-au botezat parinții, ne-au cununat și ne-au inmormantat moșii și stramoșii“. Dreptul la neuitare apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman .