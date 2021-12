Ne-ați furat rația de libertate! La 32 de ani de la revoluție, ne intrebam: a meritat? Ne-au murit prieteni, rude, apropiați, ciuruiți de gloanțe! Unii au ramas schilozi pe viața. Cata minte am putut avea, la douazeci de ani, sa credem ca am putea opri tancurile cu rangile? Strigand: “Exista Dumnezeu!” ucideam diavolii securitații? Oare din visurile noastre nu și-au facut securicii averi uriașe? Amaratul de profesor de la Agnita a stat sub plapuma, fiind proaspat casatorit. Acum are șase case. La noua luni dupa revoluție organizam inca arsenalul de speranța. Inainte de a raspunde daca a meritat, aș da curs scrisorii unei mame… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

