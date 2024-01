Tensiunile cresc intre Pakistan și Iran in urma unui atac letal, iar ambele țari au efectuat lovituri militare asupra teritoriului celuilalt. Islamabadul a anunțat ca forțele sale au lansat o serie de atacuri asupra ascunzatorilor militanților separatiști in provincia Sistan și Baluchistan a Iranului, in cadrul unei operațiuni numite „Marg Bar Sarmachar” sau „Moarte luptatorilor gherila”, conform CNN . Ministerul Afacerilor Externe al Pakistanului a declarat ca operațiunea a vizat o serie de ținte specifice și ca „un numar” de militanți au fost uciși. Cu toate acestea, Iranul a cerut „o explicație…