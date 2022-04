Stiri pe aceeasi tema

- Trupele rusesti continua bombardamentele in Cernihiv, iar in suburbiile Kievului vor avea loc probabil in urmatoarele zile lupte grele in ciuda declaratiilor Moscovei privind reducerea operatiunilor din nordul Ucrainei. In acelasi timp, trupele ucrainene inca detin controlul asupra centrului Mariupolului,…

- Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat ca zgomotul bombardamentelor a putut fi auzit in jurul capitalei, in ciuda promisiunii Moscovei de a reduce operațiunile militare acolo. Fostul campion la box la categoria grea a spus ca luptele au loc in apropierea capitalei Ucrainei. „Am primit, ieri,…

- Miercuri, 30 martie, Guvernatorul regiunii Cernihiv din nordul Ucrainei a declarat ca nu a vazut nicio încetinire a atacurilor rusești, în pofida promisiunii Moscovei de a reduce operațiunile militare acolo. Oficialii ucraineni au anunțat ca au avut loc noi bombardamente și în…

- Rubla s-a depreciat si mai mult joi, atingand un nivel record fata de dolar si euro, dupa ce agentiile de evaluare financiara Fitch si Moody’s au retrogradat cu sase trepte ratingul Rusiei, la categoria „junk” (nerecomandat pentru investitii), spunand ca sanctiunile occidentale sporesc incertitudinile…

- Tokyo si-a exprimat miercuri protestul in fata Moscovei dupa o presupusa incalcare a spatiului aerian al Japoniei de catre un elicopter rus in nordul arhipelagului nipon, pe fondul tensiunilor internationale asupra Ucrainei, informeaza AFP.Japonia a ridicat rapid de la sol avioane de vanatoare pentru…

- Portalul unian.net scrie despre o acțiune fara precedent a unor romi dintr-un sat aflat in sudul Ucrainei. Potrivit sursei citate, sambata seara, 27 februarie, romii au furat un tanc de la invadatorii ruși. S-a intamplat nu departe de Kakhovka, in satul Lyubimovka, regiunea Herson, in sudul țarii. “Regiunea…

- Cuba a criticat dur sambata, in plina criza ucraineana, ”isteria propagandistica” a Washingtonului impotriva Rusiei si ”expansiunea” NATO pana la frontierele sale, cu prilejul unei vizite oficiale la Havana a vicepremierului rus Iuri Borisov, relateaza AFP. “Respingem energic isteria propagandistica…