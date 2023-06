Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: Concertul Corului Theotokos din Alba Iulia, in fața a peste 11.000 de oameni, pe Cluj Arena, la EURO 2023 U21 Corul de copii Theotokos din Alba Iulia a susținut un concert in pauza meciului dintre Franța și Italia de la Campionatul European de Fotbal U21, desfașurat la Cluj-Napoca. Momentul artistic…

- Cel mai așteptat meci al zilei la Campionatul European U21 s-a disputat pe Cluj Arena intre echipele de tineret ale Franței și Italiei. Cocoșii galici s-au impus cu 2-1, la capatul unui meci al carui scor putea fi probabil diferit daca exista sistem de ar

- In aceasta seara, cu incepere de la ora 21:45, Cluj Arena va gazdui primul meci din cadrul Campionatului European de Fotbal U21, respectiv meciul dintre naționalele U21 ale Franței și Italiei.

- Romania și Georgia gazduiesc, in perioada 21 iunie – 8 iulie, turneul final al Campionatului European de tineret. Germania U21, campioana en-titre, este favorita principala sa ridice trofeul, urmata de reprezentativele similare ale Franței și Angliei. La Euro U21 2023 participa 16 echipe, distribuite…

- In noua zile incepe Campionatul European U-23, iar meciurile grupei D se vor juca la Cluj Napoca, pe Cluj Arena și Dr. Constantin Radulescu. Din grupa D fac parte: Italia, Franța, Elveția și Norvegia. Marele derby al grupei, dintre Italia și Franța se va juca chiar in prima etapa, joia viitoare, de…

- Naționala U21 incepe pregatirea pentru Campionatul European unde vor da piept in grupe cu Spania, Croația și Ucraina. Delegația Romaniei a decolat in aceasta seara spre Italia, unde vor fi cazați in localitatea Bagna de Romana. Tricolorii vor desfașura pregatirea in Italia in perioada 5-12 iunie și…

- Mihai Stoichița, directorul tehnic de la FRF, este de parere ca Romania U21 poate caștiga Campionatul European de tineret din vara acestui an. Euro 2023 se desfașoara in perioada 21 iunie – 8 iulie, in Romania și GeorgiaRomania U21 face parte din grupa B, alaturi de Spania, Ucraina, CroațiaToate meciurile…

- In perioada 3-12 aprillie, naționala feminina U19 va participa la cea de-a doua runda pentru calificarea la Campionatul European. Junioarele U19 vor intalni, in Portugalia, unele dintre cele mai puternice reprezentative europene: Franța, Portugalia și Ungaria.Tricolorele U19 au avut un parcurs perfect…