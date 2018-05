Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Florin Cițu spune ca PSD minte atunci cand spune ca nu a fost luata in calcul suspendarea contribuțiilor catre Pilonul II de pensii. Cițu argumenteaza ca guvernul Romaniei a informat Comisia Europeana cu privire la intențiile pe care le are fața de sistemul de pensii private. Senatorul…

- Senatorul PNL, Florin Citu, a transmis, miercuri, pe Facebook, ca actualul buget nu are inclusi banii pentru pensii si salarii, ca Guvernul traieste pe datorie, imprumutandu-se lunar pentru a plati cheltuielile actuale ale tarii.

- Senatorul PNL Florin Citu spune ca, in ciuda dezmintirilor Guvernului, suspendarea contributiei la Pilonul II de pensii e "doar o chestiune de timp", iar odata cu aceasta va fi reintrodusa contributia la angajator. "Suspendarea contributiei catre Pilonul II de pensii este doar o chestiune…

- Florin Citu a afirmat, luni, ca daca Guvernul decide sa nationalizeze Pilonul II de pensii va depune plangere penala, aceste declaratii venind in contextul unui proiect de lege care prevede ca in perioada 1 iulie - 31 decembrie contributiile aferente Pilonului II vor fi suspendate.

- Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați Romania se opun suspendarii Pilonului II de pensii. Reprezentanții celor doua partide puncteaza faptul ca banii economisiți sunt ai romanilor și acuza coaliția de guvernare ca vrea sa “fure banii”. PNL și USR se opun suspendarii Pilonului II de pensii. Intr-o…

- Si senatorul PNL Florin Citu a declarat aseara la Digi24 ca "Informatia care circula in prezent in acest sector este ca se lucreaza la un proiect de lege care va reduce contributia virata catre Pilonul II de la 3,75- (n.a din venitul brut) in prezent la 0, in partea a doua a acestui an". "Guvernul…

- Haosul privind viitorul Pilonului II de pensii continua. Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat recent ca pilonul de pensii private va deveni optional, fara sa dea insa mai multe detalii pe aceasta tema. A spus doar ca va fi un proces "total transparent" in care statul sa dea toate…

- Contribuția la pilonul II de pensii a scazut. La finalul anului trecut, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, dadea asigurari ca nu se vor reduce contribuțiile la Pilonul II, deși scade procentul virat de stat de la 5,1% la 3,75%. „Contribuțiile la Pilonul II nu se reduc. Anul acesta (2017- n.r.)…