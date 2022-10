Stiri pe aceeasi tema

Formatia Internazionale Milano a fost invinsa, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa AS Roma, intr-un meci contand pentru etapa a opta a campionatului Italiei.

AC Milan, campioana en titre a Italiei, s-a inclinat la limita pe teren propriu in fata formatiei SSC Napoli (scor 1-2), duminica seara, in derby-ul etapei a saptea a campionatului de fotbal al Italiei, potrivit Agerpres.Golurile au fost marcate de Matteo Politano (55 din penalty) si Giovanni Simeone…

Formatia Dinamo a fost invinsa, duminica, in deplasare, scor 2-1, de echipa Gloria Buzau, in etapa a VII-a din Liga 2 Casa Pariurilor, informeaza News.ro.

Jucatoarea americana de tenis Alison Riske, favorita numarul unu, a fost eliminata in primul tur al turneului WTA de la Chennai (India), in valoare de 251.750 de dolari, fiind invinsa in doua seturi, 6-2, 6-3 de rusoaica Anastasia Gasanova, intr-o partida disputata marti.

Formatia Werder Bremen a fost invinsa, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de echipa Augsburg, in primul meci al etapei a VI-a a campionatului Germaniei, potrivit news.ro.

Echipa naționala de seniori a Romaniei fost invinsa in primul meci de la Campionatul European de catre naționala Spaniei, campioana mondiala in exercițiu și vice campioana europeana, cu scorul de 16-9. Tricolorii vor avea urmatorul meci miercuri, impotriva naționalei Germaniei.

Gheorghe Hagi, managerul echipei Farul Constanta, a fost fericit la finalul meciului cu echipa CFR Cluj, de care a dispus duminica seara cu scorul de 3-1.

Fosta fotbalista americana Hope Solo, campioana mondiala cu SUA in 2015 si campioana olimpica in 2008 si in 2012, a fost condamnata la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului, informeaza L'Equipe.