Stiri pe aceeasi tema

- Masurile adoptate de Guvern pentru sprijinirea mediului privat si a populatiei, de 4,4% din PIB, au avut rezultate mai bune decat asteptarile initiale, in ciuda spatiului fiscal limitat, a transmis ministrul Finantelor, Alexandru Nazare.

- Banca Mondiala este un partener important pentru Romania, atat din perspectiva impactului proiectelor finantate in cadrul reformelor sectoriale, cat si a avantajului oferit de expertiza institutiei bancare in aceste domenii, a declarat, luni, ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, la o intrevedere…

- Raed Arafat critica nerespectarea regulilor și cozile din magazine. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a comentat, la Realitatea PLUS, in emisiunea „Sanatatea la control”, aglomerarile din magazine din ultimele doua zile, inaintea aplicarii, duminica, a noilor restricții…

- Traiectoria de ajustare fiscal-bugetara pe care incepem sa o setam prin bugetul pentru 2021 nu are culoare politica, ci tine cont doar de interesele nationale, a declarat joi ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, la prezentarea proiectului de buget in Comisiile reunite de buget - finante din Parlament.…

- Sindicaliștii din Confederatia Sindicala Nationala MERIDIAN si Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania au anunțat ca vor declanșa acțiuni de protest in fața sediului Ministerului Transporturilor. Ceferistii sunt nemultumiti de masurile fiscal-bugetare anuntate de Guvern. ”Confederatia…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu , susține ca in acest an trebuie sa repare ceea ce au distrus cei de la Partidul Social Democrat. El le promite romanilor ca țara va avea o creștere economica sustenabila. „In 2020 economia globala a fost lovita de cea mai mare criza economica din ultima suta de ani.…

- Agenția Europeana pentru Securitate Cibernetica este prima instituție cu putere de decizie continentala din partea Uniunii Europene care iși va avea sediu central in țara noastra, decizie care vine cu numeroase beneficii pentru specialiștii și industria IT și nu numai. Reușita actualului ministru de…

- „Banca Mondiala confirma: masurile pe care le-am luat in contextul pandemiei COVID-19 claseaza Romania in topul tarilor cu cele mai multe si aplicate masuri din lume. Cele mai importante si de succes masuri luate in Romania au fost: amanarea ratelor bancare, IMM Invest, suspendarea executarilor silite…