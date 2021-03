Nazare: Deficitul bugetului general consolidat a fost în ianuarie de 0,3% din PIB Executia bugetului general consolidat in luna ianuarie 2021 s-a incheiat cu un deficit de 0,3% din PIB, a declarat marti ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, la o conferinta de specialitate.



"Executia bugetara va fi publicata azi. Nu este un deficit de 0,5% din PIB. Este intr-adevar un deficit de 0,3% din PIB, dar veti observa in momentul in care va fi publicata ca avem o crestere a veniturilor de 5,9%. Sunt si lucruri bune in aceasta executie si nu este sensibil diferita de executia din ianuarie 2020...Ianuarie este o luna normala, ceea ce evident imi da sperante ca suntem in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

