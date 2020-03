Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Navala Romana (ANR) a anuntat, joi, ca navele comerciale sosite din porturi din zonele de risc epidemiologic cu COVID-19, rosii si galbene, raman in carantina in rada exterioara a portului pana la implinirea celor 14 zile de la parasirea teritoriilor respective sau de la imbarcarea marinarilor…

- Presedintele Igor Dodon a convocat miercuri, 11 martie, sedinta Consiliului Suprem de Securitate, in contextul raspandirii coronavirsului. Igor Dodon a anuntat ca au fost luate zece decizii, printre care crearea unui centru unic de comanda, format din toti sefii institutiilor statului si care va fi…

- Premierul liberal interimar, Ludovic Orban, a atras, vineri, atenția romanilor aflati in tari afectate de coronavirus sa evite orice deplasare care nu este necesara. El a afirmat ca nu li se va interzice sa vina in tara de sarbatori, dar trebuie sa stie ca vor sta in carantina fie la spital, fie acasa.…

- Prefectura Constanta a anuntat, joi, ca 18 persoane se afla in carantina la nivelul judetului, in urma masurilor luate pentru prevenirea infectarii cu coronavirus, 13 dintre acestea aflandu-se la bordul unei nave din port, iar cinci intr-un centru amenajate de autoritati in acest sens. Niciuna dintre…

- Israelienii care se afla in carantina dupa ce s-au intors din tari afectate de noul coronavirus vor putea vota la apropiatele alegeri in corturi special amenajate pentru ei, a anuntat miercuri directorul general al Comitetului Electoral Central al Israelului, Orly Ades, informeaza dpa. Intre 10 si 12…

- Royal Navy va escorta vasele comerciale sub pavilion britanic in stramtoarea Ormuz, din cauza escaladarii tensiunilor dintre Iran si Statele Unite, a anuntat sambata ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, citat de AFP. Ben Wallace a informat ca doua nave de razboi, fregata HMS Montrose…