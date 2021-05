Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul Aleksei Navalnii si-a revenit, 'mai mult sau mai putin', dupa greva foamei si are posibilitatea sa comunice cu familia sa, a declarat joi seful Serviciului penitenciar federal al Rusiei, Aleksandr Kalasnikov, transmite Reuters, conform AGERPRES. Navalnii, cel mai marcant critic din Rusia…

- Șeful Serviciului penitenciar federal al Rusiei, Aleksandr Kalasnikov, a declarat ca opozantul lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnii, si-a revenit „mai mult sau mai putin” dupa greva foamei, terminata dupa mai bine de trei saptamani, pe 23 aprilie, potrivit Agerpres . „Pot spune ca si-a recuperat mai…

- Disidentul rus Aleksei Navalnii, 44 de ani, aflat din 31 martie in greva foamei, in penitenciarul din Pokrov, unde executa doi ani și opt luni de inchisoare, a fost amenintat de administratie ca va fi alimentat cu forta, relateaza luni AFP si Reuters, citate de Agerpres . „El cantareste 77 de kg”, se…

- Autoritatile penitenciare ruse au aparat joi modul in care este tratat Aleksei Navalnii, respingand criticile formulate de opozantul rus, aflat in greva foamei, potrivit caruia el nu primeste in inchisoare ingrijirea medicala de care are nevoie si este privat de somn, transmite Reuters. Navalnii, unul…

- Disidentul rus Aleksei Navalnii, aflat in detentie in Rusia, a anuntat miercuri ca intra in greva foamei, denuntand lipsa de acces la servicii medicale si supunerea la "acte de tortura" prin privarea de somn, anunța MEDIAFAX. "Declar greva foamei pentru a cere aplicarea unei legi si pentru…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, incarcerat intr-o colonie penitenciara, a anuntat miercuri ca a intrat in greva foamei. Acesta a denuntat lipsa accesului la ingrijiri medicale si o forma de „tortura” prin privarea de somn, potrivit Reuters. „Declar greva foamei pentru a cere aplicarea legii si pentru…

- Un tribunal militar din Moscova a mentinut luni o decizie anterioara de a nu deschide o ancheta in privinta otravirii principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, aflat in prezent in inchisoare, care acuzase ''lipsa de actiune'' din partea anchetatorilor, relateaza AFP…

- Seful Serviciului federal al penitenciarelor din Rusia (FSIN), Aleksandr Kalasnikov, a confirmat vineri ca opozantul rus Aleksei Navalnii a fost transferat din inchisoarea "Matrosskaia Tisina" din Moscova intr-un centru de detentie din tara unde urmeaza sa-si ispaseasca pedeapsa de doi ani si jumatate…