- Un tribunal rus l-a condamnat sambata pe opozantul Aleksei Navalnii la plata unei amenzi pentru ''defaimare'' la adresa unui veteran din al Doilea Razboi Mondial, la cateva ore dupa o condamnare in apel la doi ani si jumatate de inchisoare intr-un alt dosar, transmite AFP. Navalnii a…

- Parchetul rus a cerut marti impunerea unei amenzi in valoare de 950.000 ruble, circa 10.600 de euro, impotriva lui Aleksei Navalnii, principalului opozant al Kremlinului aflat in prezent in inchisoare, judecat pentru defaimarea unui fost combatant din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, relateaza…

- Aleksei Navalnii s-a prezentat vineri in fața tribunalului pentru reluarea unui proces de calomnie, la zece zile dupa ce a fost condamnat la aproape trei ani de inchisoare pentru ca ar fi incalcat un control judiciar datand din 2014. Apararea a cerut la debutul celei de-a doua audieri a procesului recuzarea…

- Opozantul rus Aleksei Navalnîi a comparut vineri în fata unui tribunal pentru reluarea unui proces de calomnie, la zece zile dupa condamnarea sa la aproape trei ani de închisoare, relateaza AFP, citata de Agerpres. Audierea a început putin dupa 07:00 GMT, în prezenta…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, plasat in detentie dupa ce a revenit in Rusia, urmeaza sa fie judecat miercuri pentru defaimarea unui veteran din Al Doilea Razboi Mondial, delict pasibil de amenda sau inchisoare, au anuntat marti avocatii sai, informeaza AFP, citeaza .

