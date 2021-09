Stiri pe aceeasi tema

- Partidul aflat la putere în Rusia, ce îl sprijina pe președintele Vladimir Putin, și-a pastrat majoritatea parlamentara dupa alegerile din weekend, chiar daca și-a pierdut circa o zecime din procentul electoral, arata rezultatele parțiale de luni, potrivit Reuters. Dupa numararea…

- "Astazi este ziua in care vocea ta conteaza cu adevarat. Sociologia arata ca majoritatea alegatorilor iau o decizie in ultimul moment. Si stim cu totii foarte bine (...) ca doar urmand strategia votului inteligent vocea ta are puterea reala de a face diferenta", a scris Navalnii pe contul sau de Instagram."Alegeti…

- Alegerile parlamentare au inceput vineri in Rusia, urmand ca cetațenii sa-și voteze reprezentanții in forul legislativ pe durata a trei zile. Cu aceasta ocazie, Google și Apple au eliminat aplicația conceputa de opozantul Kremlinului Alexei Navalnii, aflat in inchisoare, aplicație ce facea parte din…

- Comisia electorala rusa a denunțat sâmbata atacuri cibernetice „din strainatate” care vizeaza resursele sale, în a doua zi a votului legislativ, pentru care autoritațile au facut presiuni asupra giganților internetului, relateaza AFP. Scrutinul, care se desfașoara pâna…

- Opozant al Kremlinului, Boris Vishnevski, este în politica de vreo 30 de ani și crede ca a participat la tot atâtea campanii electorale. Figura centrala a opoziției din Sankt Petersburg înfruntând candidații pro-Kremlin, Vishinevski și-a început campania pentru alegerile…

- Google și Apple au eliminat aplicația conceputa de opozantul Kremlinului Alexei Navalnîi, aflat în închisoare, aplicație ce facea parte din campania de promovare a unui vot tactic în alegerile parlamentare care au început vineri. Decizia anunțata de cei doi giganți tech…

- Aliații opozantului Alexei Navalnîi au facut miercuri apel la ruși sa voteze pentru Partidul Comunist la alegerile parlamentare din aceasta saptamâna, ca parte a campaniei prin care încearca sa loveasca în partidul de la putere, Rusia Unita, transmite Reuters.Campania de…

- Justitia rusa a condamnat marti retelele de socializare americane Facebook si Twitter la noi amenzi pentru continuturi considerate ilegale, inaintea alegerilor legislative care se vor desfasura in Rusia intre 17 si 19 septembrie, potrivit Reuters . Pentru Facebook, noua amenda este de 21 de milioane…