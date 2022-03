Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse au fost scoase din orașul ucrainean Mikolaiev, port la Marea Neagra, a anunțat guvernatorul regional Vitali Kim. Luptele continua insa la pereiferie, in suburbii, a adaugat guvernatorul. Momentul in care au intrat pe aeroportul Kulbakino din Mikolaiev a fost filmat de soldații ucraineni.…

- Herson, un oras-port situat in apropiere de Crimeea, a fost cucerit in cursul noptii de fortele ruse. Pozitionat strategic la varsarea raului Nipru in Marea Neagra, este un centru urban important pentru rusi, acestia putandu-si folosi flota din Marea Neagra pentru a ataca orase, a stabili linii logistice…

- Azi, 1 martie 2022, in jurul orei 06.35, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera au depistat, in apropierea PTF Sighetu Marmatiei, 4 cetateni ucraineni care au trecut prin apa raului Tisa, din Ucraina in Romania. Cei patru cetateni ucraineni au fost condusi de catre politistii…

- S-a ajuns la a 6-a zi a invaziei Rusiei in Ucraina. Armata dirijata de la Kremlin se concentreaza pe cucerirea principalelor orașe din țara vecina, Harkov și Kiev. Aproximativ 70 de militari ucraineni ar fi fost uciși In jur de 70 de soldați ucraineni ar fi murit dupa ce artileria rusa a lovit o baza…

- Potrivit Ministerului rus al Apararii, 82 de soldați ucraineni de pe Insula Șerpilor și-au depus armele. Kiev susține, la randul sau, ca 13 soldați au fost uciși de ruși, dupa ce au refuzat sa se predea. Punct strategic situat in Marea Neagra, Insula Serpilor a fost cucerita de armata rusa la 24 februarie.…

- Turcia nu poate opri navele de razboi rusești care intra in Marea Neagra prin stramtorile sale, așa cum a cerut Ucraina, din cauza unei clauze dintr-un pact internațional care permite navelor sa se intoarca la baza lor de origine, a declarat vineri ministrul de externe turc, citat de Reuters.

- Greenpeace Romania a transmis, joi, un mesaj in contextul situatiei din Ucraina in care cere solutionarea pasnica a conflictelor, potivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Rusia a anuntat joi efectuarea unor exercitii planificate in Marea Neagra, cu participarea unor grupuri tactice navale din cadrul Flotei sale din Marea Neagra, in timp ce Ucraina a denuntat vehement desfasurarea aplicatiilor in apropierea coastei sale de sud, acuzand Moscova ca, prin manevrele sale,…