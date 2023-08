Stiri pe aceeasi tema

- Pascale Ferrier, o franco-canadiana in varsta de 56 de ani, a pledat vinovata in ianuarie la tribunalul federal din Washington pentru "incalcari ale regulilor armelor biologice". Sentinta primita corespunde celor 262 de luni de inchisoare prevazute in acordul sau cu procuratura, relateaza AFP, citata…

- O femeie din Texas a fost arestata, miercuri, pentru amenintari cu moartea la adresa judecatoarei federale care se ocupa de procesul intentat lui Donald Trump la Washington pentru incercarea de a anula rezultatul alegerilor prezidentiale din 2020, relateaza AFP, potrivit News.ro.

- Ambasadorul Rusiei la Washington, Anatoli Antonov, a declarat ca noile sancțiuni ale administrației americane demonstreaza eșecul politicii restrictive a SUA, scrie TASS, conform Rador.„Vedem aceasta ca o incercare a autoritaților americane de a atenua criticile tot mai mari de aici cu privire la…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a insarcinat guvernul american sa inceapa sa transmita Curtii Penale Internationale (CPI) informatii despre crimele de razboi comise de trupele ruse in Ucraina, a declarat joi pentru agentia EFE un responsabil de la Washington.

- Un incendiu a izbucnit miercuri (26 iulie) pe o nava in largul coastei olandeze, cu aproape 3.000 de vehicule la bord, omorand o persoana și ranind alte cateva, a declarat paza de coasta, potrivit Reuters. Incendiul a inceput in noaptea de marți (25 iulie) pe vasul de ce transporta vehicule Fremantle…

- Cel puțin șase migranți au murit dupa ce ambarcațiunea lor s-a scufundat in largul Marocului, a anunțat vineri agenția de presa de stat MAP pe pagina sa de Facebook, informeaza Rador.Aceasta a adaugat ca ambarcațiunea s-a lovit de stanci, iar cele șase persoane s-au inecat. CITESTE SI Zelenski…

- Platforma video TikTok din China a atacat in instanta decizia statului american Montana de a interzice aplicatia pe teritoriul statului, informeaza Rador.TikTok sustine ca interdictia incalca Primul Amendament din Constitutia Statelor Unite, pentru ca elimina un forum al libertatii de exprimare.…