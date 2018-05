Stiri pe aceeasi tema

- Un remorcher multifunctional pentru operatiuni de salvare, stingerea incendiilor si spargerea ghetii de pe Dunare, care a costat peste 22,5 milioane de lei, a intrat, in mod oficial, incepand de marti, in flota Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos Galati. Administratia Fluviala a Dunarii de Jos…

- Grupul siderurgic ArcelorMittal a primit de la CE unda verde pentru a cumpara compania Ilva din Italia, la schimb trebuind sa respecte cateva condiții, inclusiv cedarea de active din Europa, pentru a putea inlatura ingrijorarile legate de efectul asupra concurenței. Printre aceste active figureaza și…

- Liga Naționala de handbal feminin, etapa a 23-a. Zalau vs Braila, azi, in deschiderea rundei. CSM București a campioana din 2018, al patrulea titlu consecutiv al ”tigroaicelor” . Liga Naționala de handbal feminin, etapa a 23-a Vineri 27 aprilie, 20:00 HC ZALAU – HC DUNAREA BRAILA Sambata, 28 aprilie,…

- O echipa de medici de la Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant Targu Mures a efectuat, miercuri, primul transplant de cord din acest an, la un pacient de 54 de ani din Galați, care a primit inima de la un donator de 36 de ani aflat in moarte cerebrala. Operația a durat mai bine de […]

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) l-a trimis in judecata pe Sandu Marius Turbut, proprietarul unei firme imobiliare din Galati, sub acuzatiile de marturie mincinoasa si favorizare faptuitorului (ambele in forma continuata). El ar fi mintit in fata judecatorilor la doua audieri in instanta, cu scopul…

- Petrescu s-a aratat mulțumit de prestația echipei sale. Cât despre zvonurile ca ar fi primit oferte din China, fostul internațional a negat. ”Nu este adevarat ca aș avea o oferta din China. Din ce știu, un alt antrenor român va semna în China, dar nu eu. Nu exista,…

- Potrivit acestuia, la fata locului au intervenit in scurt timp o autospeciala de descarcerare grea, o autospeciala de stingere a incendiilor si o ambulanta SMURD-EPA din cadrul Detasamentului de pompieri Roman. "Echipele au asigurat masurile de prevenire si stingere a incendiilor la evenimentul…

- Cu ocazia zilei de Sfantul Valentin, Smiley și-a bucurat fanii din Moldova cu doua concerte incendiare. Astazi, interpretul roman a postat pe pagina sa de facebook un videoclip cu vizita sa in Chișinau