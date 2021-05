Stiri pe aceeasi tema

- O ambarcatiune supraaglomerata transportand foarte probabil imigranti ilegali a naufragiat duminica pe coastele Californiei, langa frontiera mexicana. 3 oameni au murit și alți 27 au fost raniti, potrivit autoritatilor locale, relateaza AFP, citata de Agerpres . Vasul cu o lungime de 12 metri s-a sfaramat…

- Vasul, cu o lungime de 12 metri, s-a sfaramat lovindu-se, duminica dimineata, de tarm in apropiere de San Diego, persoanele aflate la bord fiind constranse sa sara in apa pentru a incerca sa-si salveze viata, potrivit imaginilor inregistrate de martori."Era o ambarcatiune a traficantilor de persoane",…

- Departamentul pentru Securitate Interna (DHS) al Statelor Unite a anuntat joi prelungirea cel putin pana la 21 aprilie a restrictiilor privind trecerea frontierei cu Mexicul, informeaza dpa. In aceeasi zi, o oficialitate de la Casa Alba, citata de Reuters, a declarat ca SUA vor transmite migrantilor…

- O coliziune intre un vehicul supraincarcat cu pasageri si un camion s-a soldat cu cel putin 15 morti, marti dimineata, in sudul Californiei, a anuntat un spital unde au fost transportate cateva dintre victimele accidentului, relateaza AFP. ”Credem ca erau 27 de pasageri in vehiculul SUV care a lovit…

- Cel puțin 15 persoane au fost ucise intr-un accident in care au fost implicate un S.U.V. și o remorca in sudul Californiei, au declarat marți autoritațile, potrivit The New York Times. Accidentul a avut loc pe soseaua statala 115 in zona El Centro, California, un oraș aflat la aproximativ…

- Cel puțin 15 persoane au murit în California dupa ce un vehicul supraîncarcat în care se aflau 27 de pasageri s-a ciocnit cu un camion încarcat cu pietriș, transmite AFP."Credem ca erau 27 de pasageri în SUV-ul care a lovit un camion plin cu pietriș",…

- O echipa internationala de cercetatori a detectat o noua varianta a coronavirusului SARS-CoV-2 in sudul Californiei si a descoperit ca 44 la suta din mostrele prelevate si studiate in luna ianuarie corespundeau acestei noi mutatii, relateaza EFE, preluata de Agerpres. Rezultatele acestei investigatii…

- Presedintele american, Joseph Biden, a comunicat, joi, Congresului ca a anulat finantarea prin procedura de urgenta nationala a proiectului construirii zidului la frontiera dintre Statele Unite si Mexic, informeaza site-ul de stiri Axios.com. Citește și: Joe Biden trage semnalul ce alarma:…