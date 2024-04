Stiri pe aceeasi tema

- Decizie istorica și o premiera juridica in Italia. Surorile din Romania ale unei romance rezidente in Italia, care a decedat in urma unui accident rutier, vor primi despagubiri in valoare de 100.000 euro, informeaza Antena3 CNN.

- Potrivit judecatorilor Secției Civile a Curții de Apel din Perugia, centrul țarii, „distanța geografica nu exclude relația de afecțiune și solidaritate reciproca”, transmite portalul Perugia Today. In același timp, Antena 3 noteaza ca cele doua surori din Romania ale badantei, care a pierit intr-un…

- Luni, 22 aprilie, a avut loc cea de-a 17-a ediție a galei dedicate excelenței in arta gastronomica de la Milano, un eveniment foarte important, de prestigiu, dedicat celor mai buni bucatari. In cadrul acestui eveniment, critici culinari de renume și proprietari de restaurante cu trei stele Michelin…

- Naty Badea, sora cunoscutului prezentator TV Mircea Badea, a vorbit despre experiența sa de viața in Italia. Ea s-a stabilit acolo impreuna cu fiica ei in 2021, insa acum vorbește despre nemulțumirile legate de creșterea infracționalitații in intreaga țara.

- Alaturi de brisfere, mileuri, bibelouri, pe vremuri in casele turdenilor stateau la loc de cinste și peștii de sticla. Cocoțați pe un televizor cat un dulap sau pe rafturi in vitrina, peștii de sticla erau la loc de cinste in casa romanilor. Unii dintre noi ii mai avem și astazi de la parinți sau bunici……

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni seara, la Antena 3, ca va face o vizita oficiala in Qatar pentru a cauta bani de investiții in proiecte majore de infrastructura, printre care ruta Comarnic-Brașov.

- In ediția 5 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, Liviu Moroiu i-a surprins din plin pe jurați, dupa ce a refuzat cuțitul de aur oferit din prtea unuia dintre chefi. Concurentul a avut un preparat ce l-a convins pe Chef Ștefan Popescu sa ii ofere cuțitul de aur, dar nimeni nu se aștepta ca tanarul…

- Magistrații au admis recursul in casație depus de Mario Iorgulescu, potrivit surselor Antena 3. Acesta a contestat prin cale extraordinara de atac sentința primita in dosarul accidentului pe care l-a provocat in 2019. Va reamintim ca el a condus drogat și baut. Fiul lui Gino Iorgulescu vrea sa scape…