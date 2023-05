Nature: Lista celor 25 de țări expuse riscului unui dezastru din cauza încălzirii globale Oamenii de știința britanici au constatat ca incalzirea globala va provoca dezastre naturale in mai multe țari de pe diferite continente. Dezastrele majore ar putea fi provocate de tsunami, care ar cauza alunecari masive de teren din cauza topirii ghețarilor din Antarctica. Acest lucru va duce la distrugerea infrastructurii și la pierderi uriașe de vieți omenești, se arata in materialul publica Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

