NATO va folosi submarine in Marea Neagra, impreuna cu nave de suprafața și cu avioane, a anunțat viceamiralul Keith Blount, șeful Comandamentului Maritim al NATO. Keith Blount a facut aceasta declarație marți, 10 mai, cu prilejul unei vizite in Bulgaria. „Dispunem de submarine, nave si avioane si le adaptam zilnic programul si schema de manevra”, a precizat oficialul Alianței Atlantice. El a precizat ca NATO va continua sa susțina statele riverane Marii Negre. Procedura va fi, ca și pana acum, de a trimite forțe militare, prin rotație. „NATO nu intentioneaza sa ramana mult timp in afara Marii…