- NATO va continua sa furnizeze sprijin atat politic, cat si practic Georgiei in contextul in care aceasta continua sa puna in practica reforme importante, a afirmat marti, la Bruxelles, secretarul general adjunct al Aliantei Nord-Atlantice, Mircea Geoana, intr-o intrevedere cu ministrul de externe…

- Criza cauzata de COVID-19 a amplificat si a accelerat alte provocari la adresa securitatii si arata ca NATO trebuie sa-si uneasca fortele cu Uniunea Europeana si cu alte foruri internationale, intrucat nicio organizatie nu poate raspunde singura la provocarile actuale, a sustinut joi secretarul general…

- Noul statut al Ucrainei ca partener de oportunitati sporite in relatia cu NATO (Enhanced Opportunities Partners/EOP) ii va permite sa participe la mai multe programe si exercitii si sa aiba un acces mai mare la informatiile clasificate ale Aliantei, a anuntat vineri NATO intr-un comunicat. Alianta…

- Plutonierul adjutant Marius Enescu, din Pitești, este unul dintre membrii echipei medicale care a plecat in Alabama, SUA, pentru a oferi sprijin autoritaților in contextul pandemiei COVID-19. El a fost in mai multe misiuni internaționale și este ranit in Afganistan, potrivit Mediafax.

- Liderul PMP, Eugen Tomac, anunța ca in Comisia de Munca a PE au fost votate recomandari privind un nou parteneriat cu Marea Britanie."Am votat astazi, in Comisia de Munca a Parlamentului European, doua chestiuni foarte importante: programul de sprijin pentru reforme și o serie de recomandari…

- Tbilisi și-a rechemat, pentru consultari, ambasadorul sau de la Kiev. Anunțul a fost facut de ministrul de externe al Georgiei, David Zalkaliani, potrivit caruia, gestul este o reacție la numirea fostului președinte al Georgiei, Mihail Saakașvili, in funcția de șef al comitetului

- Ministrul lituanian al Apararii Raimundas Karoblis a primit un un fals e-mail in care se anunta retragerea trupelor NATO din Lituania, a anuntat miercuri ministrul, relateaza DPA, anunța news.ro.E-mailul a fost trimis ca din partea secretarului general al NATO Jens Stoltenberg si a fost primit…