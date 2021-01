Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anuntat marti ca a discutat la telefon cu presedintele american, Joe Biden, pentru a pregati summitul Aliantei si a face un bilant al numeroaselor provocari viitoare, noteaza EFE si AFP. "A fost o placere sa vorbesc cu @POTUS (presedintele Statelor Unite) si sa il felicit pentru investire. Este un nou capitol pentru Alianta Nord-Atlantica. Ma bucur sa il intampin la summitul NATO si sa lucrez in stransa colaborare cu el", a scris Jens Stoltenberg intr-un mesaj pe contul sau de Twitter. Great to speak with @POTUS & congratulate him on his inauguration.…