NATO îşi extinde misiunea de antrenament militar în Irak Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) a anuntat vineri ca isi va extindere misiunea de antrenament militar in Irak, menita sa previna resurgenta gruparii teroriste Stat Islamic (SI) in aceasta tara, informeaza dpa. NATO considera drept o obligatie extinderea sustinerii pentru Irak, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, dupa o videoconferinta cu cei 30 de ministri ai apararii ai tarilor din Alianta. De asemenea, tarile membre ale NATO au convenit sa preia din fostele activitati ale coalitiei globale conduse de SUA impotriva SI, ceea ce ar putea presupune desfasurarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

