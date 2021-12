Stiri pe aceeasi tema

- Comandantul suprem al forțelor NATO in Europa, Tod Wolters, a sugerat ca NATO ar trebui sa desfașoare o prezența militara in Romania și Bulgaria ca urmare a situației de la frontierele Ucrainei, unde Rusia a comasat peste 175.000 de militari in format de lupta ofensiv. Propunerea a fost prezentata de…

