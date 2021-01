NATO: Este începutul unui nou capitol de cooperare Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca instalarea lui Joe Biden la Casa Alba reprezinta „inceputul unui nou capitol” si a evidentiat ca doreste sa mentina o cooperare stransa cu noul presedinte american. „O NATO puternica este buna atat pentru America de Nord, cat si pentru Europa, dat fiind ca niciunul dintre noi nu poate aborda singur dificultatile cu care ne confruntam. Astazi este inceputul unui nou capitol si astept cu nerabdare cooperarea noastra stransa!”, a scris Stoltenberg pe contul sau de Twitter. Totodata, intr-un comunicat de presa, seful NATO a subliniat ca legatura… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

